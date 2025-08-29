Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη

Η ειρωνεία είναι πως δεν ήταν η πρώτη του σύζυγος, αλλά η δεύτερη που τον κατήγγειλε στην αστυνομία.

Ένας άνδρας στη Σιγκαπούρη βρέθηκε αντιμέτωπος με τον νόμο, όταν αποκαλύφθηκε ο μυστικός του γάμος με δεύτερη γυναίκα – και μάλιστα με τον πιο απρόσμενο τρόπο: τη στιγμή που εκείνη έφερε στον κόσμο το παιδί τους, στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν η πρώτη του σύζυγος.

Ο 49χρονος Ινδός Vaithialingam Muthukumar είχε καταφέρει να κρύψει για περισσότερο από έναν χρόνο ότι ήταν παντρεμένος ξανά, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν ήδη σε γάμο από το 2007. Στη Σιγκαπούρη γνώρισε τη Salmah Bee Abdul Razak, με την οποία διατηρούσε δεσμό.

Εκείνη γνώριζε πως ο Muthukumar ήταν παντρεμένος, ωστόσο πίστεψε στην υπόσχεσή του ότι σύντομα θα χωρίσει. Το 2022 παντρεύτηκαν κρυφά, σε μια κίνηση που θύμιζε σενάριο σαπουνόπερας.

