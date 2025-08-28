Γιατί η λήψη της Jasmine Paolini στο US Open είναι ίσως η καλύτερη φωτογραφία της χρονιάς

Η καθηλωτική λήψη της Jasmine Paolini από τον φωτογράφο Ray Giubilo δεν ήταν απλά θέμα τύχης.

Από τις εκατοντάδες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του φετινού US Open, του μεγάλου τουρνουά τένις στη Νέα Υόρκη, μία ήταν αυτή που όχι απλά ξεχώρισε, αλλά άτυπα θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίας της χρονιάς.

Μια μικρή στιγμή αστάθειας από την έβδομη σε κατάταξη, Jasmine Paolini και ένα σταθερό όσο τίποτα χέρι έδωσαν την ευκαιρία στον φωτογράφο, Ray Giubilo να τραβήξει μια ασύλληπτη εικόνα στο Flushing Meadows.

