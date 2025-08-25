Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές για προσλήψεις, υπερωρίες, ευέλικτο ωράριο - Οι 8 άξονες

Αυτοί είναι οι οκτώ άξονες του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα (25/08) το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», το οποίος αποτελείται από οχτώ άξονες.

Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr