Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

Όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα... τάση στα φανάρια.

Τα τελευταία χρόνια, σε αρκετές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκαν μικρά μπλε φώτα δίπλα στα φανάρια, προκαλώντας την απορία πολλών οδηγών. Όχι, δεν πρόκειται για κάμερες παρακολούθησης, αλλά για μια νέα τεχνολογία ελέγχου παραβάσεων.

Τα λεγόμενα blue confirmation lights ενεργοποιούνται μόνο όταν το φανάρι είναι κόκκινο, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να επιβεβαιώσουν παραβάσεις χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται μέσα στην κίνηση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr