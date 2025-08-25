Lonely Planet: Τα 10 κορυφαία μέρη για να ταξιδέψετε στα 20 - Η Ελλάδα μέσα στη λίστα

Από την Ελλάδα μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, αυτά είναι τα 10 καλύτερα μέρη για να ταξιδέψετε στη δεκαετία των 20 σύμφωνα με το Lonely Planet.

Για πολλούς η δεκαετία των είκοσι, είναι η καλύτερη για να βρει κανείς τον εαυτό του και να τον γνωρίσει ουσιαστικά. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε είναι φυσικά τα ταξίδια σε όλα τα μέρη της γης.

Γι’ αυτό ο διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet δημοσίευσε έναν κατάλογο προορισμών που ξεχώρισαν συνεργάτες και συγγραφείς του, ο οποίος περιλαμβάνει τα καλύτερα μέρη για να ταξιδέψει κανείς σε αυτήν τη δημιουργική δεκαετία.

Στη λίστα βρίσκουμε από τις ακτές της Ελλάδας, μέχρι αμπελώνες της Αμερικής και εξωτικά μέρη της Ασίας.

