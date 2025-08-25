Διέρρευσαν renders από το Samsung Galaxy Tab S11

Το Samsung Galaxy Tab S11 αποκαλύπτεται το επόμενο διάστημα.

Η Samsung αναμένεται να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους το Galaxy Tab S11 Ultra και το Galaxy Tab S11, μαζί με το Galaxy Tab S10 Lite. Από πρόσφατες διαρροές που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, έχουμε πληροφορίες και για το Galaxy Tab S11, το οποίο διαθέτει οθόνη AMOLED 11 ιντσών με ανάλυση 2560x1600 και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz.

Στο εσωτερικό του ενσωματώνει το MediaTek Dimensity 9400 chipset σε συνδυασμό με 12 GB RAM και επιλογές αποθηκευτικού χώρου 128, 256 ή 512 GB. Η κύρια κάμερα είναι στα 13 MP, ενώ η εμπρόσθια στα 12 MP, προσφέροντας επίσης τέσσερα ηχεία για πλούσιο ήχο. Υποστηρίζει Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 και διαθέτει ειδική έκδοση με 5G.

Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 8.400 mAh και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 45W. Το πάχος της συσκευής φτάνει τα 5,5 χιλιοστά, είναι ελαφρύ με βάρος 482 γραμμάρια και θα διατίθεται σε ασημί και γκρι χρώματα. Το Galaxy Tab S11 υποστηρίζει το S Pen και θα κυκλοφορήσει με προεγκατεστημένο το Android 16 μαζί με το One UI 8, ενώ η Samsung θα παρέχει επτά χρόνια μεγάλων ενημερώσεων λογισμικού και ασφαλείας.

Η τιμή εκκίνησης στην Ευρώπη αναμένεται να είναι γύρω στα 899 ευρώ. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από αξιόπιστες διαρροές και δίνουν μια εικόνα για ένα εξελιγμένο και ισχυρό tablet που φαίνεται να απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες και επαγγελματίες.