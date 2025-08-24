Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο δεν είναι καινούργιες, καθώς άνθρωποι ανά τους αιώνες έχουν βιώσει καταστάσεις όπου η ζωή και ο θάνατος φαίνονται να συναντιούνται

Ένας γιατρός από τις ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πέθανε και επέστρεψε στη ζωή, μίλησε για την συγκλονιστική εμπειρία του και πώς όλα άλλαξαν για εκείνον μετά την ανάνηψή του.

Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο δεν είναι καινούργιες, καθώς άνθρωποι ανά τους αιώνες έχουν βιώσει καταστάσεις όπου η ζωή και ο θάνατος φαίνονται να συναντιούνται. Ωστόσο, λίγοι περιγράφουν λεπτομερώς όσα βίωσαν και είναι πεπεισμένοι ότι ήρθαν κοντά στο «άλλο πλευρό».

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr