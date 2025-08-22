Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος

Το Ιράν εκτελεί περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αμέσως μετά την Κίνα

Η εκτέλεση έγινε σε δημόσια θέα, χρησιμοποιώντας γερανό για να απαγχονίσουν τον καταδικασμένο σε θάνατο άνδρα.

Ένας καταδικασμένος δολοφόνος απαγχονίστηκε δημοσίως από έναν γερανό στο Ιράν, μπροστά σε ένα ενθουσιασμένο πλήθος.

Σε γραφικές φωτογραφίες, ο Sajad Molayi Hakani, που στέκεται σε μια πλατφόρμα, φαίνεται με δεμένα μάτια και μια θηλιά γύρω από το λαιμό του στις 19 Αυγούστου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr