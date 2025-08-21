Sachia Vickery: 1.000 δολάρια χρεώνει για ραντεβού μέσω OnlyFans η τενίστρια

«Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα», δηλώνει η τενίστρια Sachia Vickery

Η Sachia Vickery από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου του τουρνουά τένις US Open, την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023, στη Νέα Υόρκη.

Η τενίστρια Sachia Vickery ετοιμάζεται για τα US Open αλλά οι θαυμαστές της δεν την ξέρουν μόνο για τις επιδόσεις της στο γήπεδο.

Η Αμερικανίδα Sachia Vickery έχει προφίλ στο OnlyFans και δηλώνει ότι «είναι τα πιο εύκολα λεφτά που έχω βγάλει ποτέ». «Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για εμένα», ανέφερε η Vickery κατά τη διάρκεια ενός Q&A στο Instagram αυτή την εβδομάδα.

