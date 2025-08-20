Ερωτικά φορτισμένο δελφίνι κυνηγάει κολυμβήτριες: «Μείνετε μακριά του» η έκκληση των Αρχών
Η θαλάσσια περιβαλλοντική οργάνωση ORCA προειδοποιεί ότι τα δελφίνια μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά και συνιστά στο κοινό να κρατάει αποστάσεις.
Καγιάκερ ισχυρίζονται ότι αναγκάστηκαν να σώσουν κολυμβήτριες αφότου ένα δελφίνι έφτασε κοντά στο να «πνίξει» δύο γυναίκες στα ανοικτά ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο Ρέτζι, το δελφίνι που έγινε πρόσφατα viral, είχε γίνει μόνιμη παρουσία στο Lyme Bay της Ντόρσετ, ενώ είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο. Πρόσφατα όμως υπέστη τραυματισμό, που πιστεύεται ότι προήλθε από προπέλα σκάφους.
