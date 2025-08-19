String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

«Τα μαγιό που καλύπτουν πλήρως το σώμα "πεθαίνουν"», είπε η Elizabeth Claire Taylor, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μαγιό για Curvy Beach

Μήπως τα μαγιό έγιναν πιο μικρά αυτό το καλοκαίρι; Η σύντομη απάντηση; Ναι. Ίσως το έχετε παρατηρήσει σε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές, όπου τα μπικίνι έγιναν πιο τολμηρά και ο αριθμός των string αυξήθηκε.

Τα string, όπως είναι φυσικό, δεν είναι για όλους. Ωστόσο, ορισμένοι σχεδιαστές μαγιό αναφέρουν ότι υπάρχουν πελάτες που δεν φορούν τίποτα άλλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr