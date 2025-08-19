Τζάστιν Μπαλντόνι: Ηθοποιός από την ταινία «It Ends With Us» τον κατηγορεί για παρενόχληση

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι για εκφοβισμό και χειραγώγηση

Όσο ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η Μπλέικ Λάιβλι περιμένουν να συναντηθούν στις δικαστικές αίθουσες τον Μάρτιο του 2026, μία ακόμη ηθοποιός από την ταινία «It Ends With Us», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Κόλιν Χούβερ, τον κατηγορεί για παρενόχληση.

H Ιζαμπέλα Φερέρ, που έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στον ρόλο της νεαρής Lily στην ταινία, υποδυόμενη την παιδική εκδοχή του χαρακτήρα της Μπλέικ Λάιβλι, έναν χρόνο αργότερα βρίσκεται στη δίνης μιας έντονης νομικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς, που την έχουν καλέσει με κλήση μαρτυρίας.

