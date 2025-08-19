Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια αποκαλύπτει δύο περιοχές του εγκεφάλου που διατηρούν σταθερή κατεύθυνση κίνησης - Η έρευνα ανοίγει νέες προοπτικές για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων νευροεκφυλιστικών ασθενειών

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται να διαθέτει μια εσωτερική «πυξίδα» που δείχνει πάντα προς τον βορρά. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JNeurosci, δύο συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου παρακολουθούν διαρκώς την κατεύθυνση της κίνησης προς τα εμπρός, βοηθώντας έτσι στον προσανατολισμό στο χώρο.

