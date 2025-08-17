Φον ντερ Λάιεν και Μερτς θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση με Τραμπ
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, μαζί με «άλλους Ευρωπαίους ηγέτες», προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι θα υποδεχθεί πρώτα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες το απόγευμα, προτού και οι δύο αναχωρήσουν για την αμερικανική πρωτεύουσα.
