Σοκαριστικά λεπτή θα είναι η μπαταρία του iPhone 17 Air

Το iPhone 17 Air θα έχει τρομερά λεπτή μπαταρία

Το iPhone 17 Air αποτελεί το πιο φιλόδοξο και ίσως αμφιλεγόμενο εγχείρημα της Apple τα τελευταία χρόνια, καθώς προσπαθεί να σπάσει τα όρια του σχεδιασμού φέρνοντας στην αγορά το λεπτότερο smartphone που έχει παρουσιάσει ποτέ η εταιρεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και δημοσιεύματα από κορεατικό site, το νέο μοντέλο θα έχει πάχος μόλις 5,5mm, μια επίδοση πραγματικά εντυπωσιακή σε σύγκριση με τα τρέχοντα στάνταρ της αγοράς.

Η εντυπωσιακά λεπτή κατασκευή συνοδεύεται από μια εξίσου λεπτή και πρωτοποριακή μπαταρία, η οποία σύμφωνα με τις διαρροές έχει πάχος μόλις 2,49mm μαζί με το μεταλλικό περίβλημα – σχεδόν όσο το πάχος τριών πιστωτικών καρτών. Πρόκειται για L-shaped κυψέλη, παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται στη σειρά Pro, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου, ώστε να υποστηριχθούν τα νέα σχεδιαστικά δεδομένα της συσκευής.

Ωστόσο, αυτή η σχεδίαση έχει σημαντικές συνέπειες στη χωρητικότητα της μπαταρίας. Τα μέχρι στιγμής δημοσιεύματα συγκλίνουν πως η χωρητικότητα του iPhone 17 Air θα κυμαίνεται μεταξύ 2,800 και 2,900mAh, πολύ χαμηλότερα από το iPhone 16 Plus που αντικαθιστά (4,674mAh), αλλά και από τα περισσότερα σύγχρονα smartphones που ξεπερνούν τα 4,000mAh. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της θυσίας, η τελευταία φορά που η Apple τοποθέτησε υπο-3,000mAh κυψέλη ήταν το iPhone 13 mini του 2021, το οποίο όμως διέθετε οθόνη 5,4 ιντσών, ενώ τώρα το 17 Air αναμένεται να φέρει 6,9 ιντσών AMOLED, αυξάνοντας αισθητά τις ενεργειακές απαιτήσεις.

Η Apple φέρεται να εξετάζει τη χρήση προηγμένων Si-C (Silicon-Carbon) ή high-density μπαταριών, προσπαθώντας να αντισταθμίσει με σύγχρονη τεχνολογία το μικρότερο φυσικό μέγεθος, καθώς και βελτιστοποιήσεις μέσω του chipset A19 (ή A19 Pro) που θα διακρίνεται για την ενεργειακή του αποδοτικότητα. Επιπλέον, το iOS 26 θα διαθέτει νέα λειτουργία Adaptive Power Mode, η οποία εκμεταλλεύεται τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της αυτονομίας.

Παρά τις τεχνολογικές λύσεις, οι πρώτες δοκιμές εντός της Apple δείχνουν πως το ποσοστό των χρηστών που θα καταφέρνουν να χρησιμοποιούν το iPhone 17 Air για μια μέρα χωρίς φόρτιση θα περιοριστεί στο 60-70%, έναντι 80-90% των υφιστάμενων μοντέλων, οδηγώντας την εταιρεία στην ανάπτυξη ειδικής θήκης με ενσωματωμένη εξωτερική μπαταρία ως αξεσουάρ για όσους χρειάζονται περισσότερη αυτονομία.