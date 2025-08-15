Η Samsung παρουσίασε την πρώτη micro RGB οθόνη της στις 115 ίντσες!

Εντυπωσιακή η πρώτη micro RGB οθόνη της Samsung

Η Samsung παρουσίασε την πρώτη στον κόσμο τηλεόραση με τεχνολογία micro RGB, μια καινοτόμο εξέλιξη που φέρνει επανάσταση στην ακρίβεια χρωμάτων και την ποιότητα εικόνας σε μεγάλες οθόνες. Το πρώτο μοντέλο είναι μια 115 ιντσών τηλεόραση 4K με οπίσθιο φωτισμό από πολύ μικρά RGB LEDs, κάθε ένα μικρότερο από 100 μικρόμετρα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο του κάθε κόκκινου, πράσινου και μπλε LED ξεχωριστά, προσφέροντας την πρωτοφανή κάλυψη 100% του διεθνούς προτύπου χρώματος BT.2020, κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε καταναλωτικές οθόνες.

Η τηλεόραση λειτουργεί με έναν ισχυρό επεξεργαστή AI ειδικό για το micro RGB, ο οποίος αναλύει κάθε καρέ σε πραγματικό χρόνο και βελτιστοποιεί αυτόματα την απόδοση των χρωμάτων και του ήχου, προσφέροντας πιο ζωντανές και ρεαλιστικές εικόνες. Η τεχνολογία " micro RGB Color Booster Pro" ενισχύει τα χρώματα σε σκηνές που εμφανίζονται πιο θαμπές, με αποτέλεσμα μια πιο εντυπωσιακή οπτική εμπειρία. Επιπλέον, διαθέτει επαναστατική τεχνολογία "Glare Free" που μειώνει τις αντανακλάσεις για άνετη θέαση ακόμα και σε φωτεινό περιβάλλον.

Ο σχεδιασμός της συσκευής είναι λεπτός και κομψός με μεταλλικό πλαίσιο, ενώ είναι εξοπλισμένη με 70W ήχο 4.2.2 καναλιών και υποστηρίζει Dolby Atmos, κάνοντας την εμπειρία θέασης ακόμα πιο καθηλωτική. Η λειτουργική πλατφόρμα είναι το Tizen OS, με υποστήριξη για 7 χρόνια αναβαθμίσεων λογισμικού. Η τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο έξυπνο βοηθό Bixby που λειτουργεί με γενετική AI και προσφέρει ευκολία χρήσης χωρίς ανάγκη απομάκρυνσης από την οθόνη.

Επιπλέον, το μοντέλο υποστηρίζει gaming με έως 144Hz ρυθμό ανανέωσης, μεταβλητό ρυθμό refresh (VRR), FreeSync Premium Pro και λειτουργίες όπως Auto Low Latency Mode (ALLM) για ομαλή εμπειρία παιχνιδιού. Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν τη διάθεση και άλλων μεγεθών με την ίδια τεχνολογία. Η τηλεόραση κυκλοφόρησε αρχικά στη Νότια Κορέα με τιμή περίπου 32.000 δολάρια και αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Με την τεχνολογία micro RGB, η Samsung φέρνει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις υπάρχουσες Mini-LED τηλεοράσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια χρώματος, καλύτερο κοντράστ και ανώτερη ποιότητα εικόνας, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των premium τηλεοράσεων.