H Google δείχνει το Pixel 10 Pro Fold πριν τις επίσημες ανακοινώσεις (vid)

Το Google Pixel 10 Pro Fold είναι εδώ.

Το Google Pixel 10 Pro Fold είναι το δεύτερης γενιάς αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Google, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις 20 Αυγούστου 2025 μαζί με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Pixel 10, ωστόσο οι πολλές διαρροές ανάγκασαν την εταιρεία να το δείξει (έστω και μερικώς) νωρίτερα.

Ο σχεδιασμός του παραμένει παρόμοιος με τον προκάτοχό του Pixel 9 Pro Fold, με στυλ βιβλίου και μια εσωτερική οθόνη-τάμπλετ περίπου 7,6 ιντσών και μια εξωτερική οθόνη 6,4 ιντσών. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν μικρότερα bezels στην οθόνη και έναν πιο λεπτό μηχανισμό άρθρωσης, προσφέροντας έτσι μία πιο κομψή και σύγχρονη εμφάνιση. Η οθόνη του έχει μέγιστη φωτεινότητα 3.000 nits, προσφέροντας εξαιρετική ευκρίνεια και ευκολία χρήσης ακόμα και σε έντονο φως.

Στον τομέα της κάμερας, το Pixel 10 Pro Fold διαθέτει ένα σύστημα τριπλών καμερών στην πίσω πλευρά, βασισμένο σε αισθητήρες 50 MP για την κύρια κάμερα, 12 MP για υπερευρυγώνια και τηλεφακό. Το σύστημα των καμερών αναβαθμίστηκε σε σύγκριση με τον προκάτοχο, με κύριο αισθητήρα Sony 50 MP GN8 που υπόσχεται καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και γενικότερη βελτίωση της ποιότητας φωτογραφίας.

Επιπλέον, διαθέτει δύο κάμερες selfie 11 MP εσωτερικά και εξωτερικά για ποικίλες ανάγκες λήψης. Η Google δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο λογισμικό των καμερών, όπως επίσης και στη σταθεροποίηση εικόνας για βελτιωμένη εμπειρία λήψης. Όσον αφορά τις επιδόσεις, το Pixel 10 Pro Fold κινείται με τον τελευταίας γενιάς επεξεργαστή Tensor G5 της Google, ο οποίος υποστηρίζεται από 16 GB RAM. Η συσκευή διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις αποθήκευσης, από 256 GB μέχρι και 1TB, δίνοντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες χρήσης.

Η μπαταρία του είναι αυξημένη στα 5.015 mAh, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ παράλληλα υποστηρίζει γρήγορη και ασύρματη φόρτιση. Μια σημαντική αναβάθμιση είναι η πιστοποίηση IP68, που εξασφαλίζει αντίσταση στη σκόνη και το νερό - κάτι που αποτελεί σπάνια δυνατότητα σε foldables μέχρι σήμερα. Ο μηχανισμός άρθρωσης του Pixel 10 Pro Fold είναι κατασκευασμένος από πολυκραματοποιημένο χάλυβα, ενώ το περίβλημα από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, δίνοντας μία αίσθηση ανθεκτικότητας και ποιότητας.