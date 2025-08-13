Αμηχανία για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην Ίμπιζα: Δεν τον αναγνώρισαν οι αστυνομικοί σε έλεγχο

Να που δεν γνωρίζουν όλοι τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Μπορεί να είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Χόλιγουντ, μπορεί να έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο βίωσε μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ίμπιζα, όταν η αστυνομία τον σταμάτησε κατά την είσοδό του σε πάρτι, προκειμένου να τον ελέγξει, και μάλιστα χωρίς καν να τον αναγνωρίσει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr