Ειδικοί προειδοποιούν για τα GLP-1 σε ακραία ζέστη: Πιθανή αφυδάτωση μέχρι και επιληπτικό επεισόδιο

Η μείωση του αισθήματος της πείνας και της δίψας μπορεί να έχει αναπάντεχες συνέπειες την καλοκαιρινή περίοδο - Τι αναφέρεται στην ιατρική έκδοση Healthline με βάση συστάσεις από το Orange Coast Medical Center της Καλιφόρνια

Την προσοχή των ατόμων που λαμβάνουν αγωγή για την απώλεια βάρους με φάρμακα GLP-1 κατά τις ημέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καύσωνα, εφιστούν Αμερικανοί ειδικοί, που μίλησαν στην έκδοση Healthline. Καλούν τους πολίτες να παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένοι, γιατί ο περιορισμός του αισθήματος της πείνας από τη μία, καθώς και κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν αυτά τα φάρμακα, μπορεί να οδηγήσουν σε αφυδάτωση.

