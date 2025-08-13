Nutmeg: Το νέο νοσταλγικό ποδοσφαιρικό manager game με έμφαση στα 80s και τα 90s! (vid)

Το Nutmeg! είναι ένα νοσταλγικό ποδοσφαιρικό manager game.

Το παιχνίδι Nutmeg! είναι ένα ρετρό game εμπνευσμένο από τα παιχνίδια ανταλλαγής καρτών και τα football manager. Αναπτύχθηκε από τις Secret Mode και Sumo Sheffield και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 στο Steam. Στο Nutmeg! οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του προπονητή μίας ομάδας της Division Four στις δεκαετίες του 1980 και 1990, διαχειριζόμενοι την ομάδα τους σε μια 20ετή πορεία με στόχο την άνοδο στην κορυφή του πρωταθλήματος ή την αποχώρηση όταν προκύψει καλύτερη πρόταση.

Το παιχνίδι συνδυάζει στοιχεία διαχείρισης όπως μεταγραφές, επικοινωνία με τα ΜΜΕ και γενική διοίκηση της ομάδας, αλλά με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες πρέπει να συναρμολογήσουν μια τράπουλα καρτών μέσω της ολοκλήρωσης προκλήσεων, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται σε γρήγορου ρυθμού ματς με κάρτες που αλλάζουν τη ροή του παιχνιδιού.

Το στιλ του παιχνιδιού είναι φόρος τιμής στην τεχνολογία της εποχής με σκηνικά όπως παλιούς υπολογιστές για τις διαπραγματεύσεις, τηλεόραση με σελίδες teletext για την προβολή βαθμολογιών και highlights, καθώς και ένα βιβλίο συλλογής αυτοκόλλητων για την παρουσίαση της ομάδας.

Οι παίκτες καλούνται να διαλέξουν την ενδεκάδα και τις τακτικές τους, να κερδίσουν καρτέλες ολοκληρώνοντας προκλήσεις, να συνδυάσουν κάρτες για να ενισχύσουν το deck τους και να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικές μάχες καρτών. Το παιχνίδι περιλαμβάνει την ανάπτυξη και σκάουτινγκ νέων ταλέντων, τη διαχείριση οικονομικών, τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, ενώ προσφέρει την επιλογή ανάμεσα στην πορεία ενός προπονητή που θέλει να ρισκάρει και αλλάζει συνεχώς ομάδες και έναν προπονητή που αφοσιώνεται σε έναν και μόνο σύλλογο.