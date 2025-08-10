Καν' το όπως η Βιέννη: Το σύστημα που κρατάει χαμηλά τα ενοίκια

Το σύστημα κοινωνικής στέγασης που κρατάει χαμηλά τα ενοίκια στη Βιέννη

Παράδεισος για όσους πληρώνουν ενοίκιο. Οικιστική ουτοπία. Η καλύτερη πόλη για να ζεις.

Με αυτά τα λόγια, περιγράφει εδώ και καιρό ο διεθνής και ευρωπαϊκός τύπος μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που κατάφερε με ένα ιδιαίτερο και ιστορικό σύστημα να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τους ενοικιαστές. Να κρατήσει τα ενοίκια σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Να επιβάλλει σοβαρούς περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση. Να παρέχει στέγαση υψηλού επιπέδου και προσιτή σε όλους.

