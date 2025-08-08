Τρομακτικός αέρας και «γλώσσες» φωτιάς στην Κερατέα: Διπλασιάστηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Εξαπλώνεται απειλητικά και γρήγορα η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα Αττικής.

Σε εξαιρετικά απειλητικό μέτωπο έχει εξελιχθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Κερατέα, με ενδεικτική τη μαζική ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν υπερδιπλασιαστεί, καθώς επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

