Ειδικοί αποκαλύπτουν τα 5 πιο βρώμικα σημεία στα δωμάτια ξενοδοχείων

Τα δωμάτια ξενοδοχείων έχουν έως και 10 φορές περισσότερα βακτήρια από ό,τι επιτρέπεται στα νοσοκομεία.

Είτε έχεις βγει σε άδεια είτε η άδειά σου πλησιάζει, καλό είναι να γνωρίζεις τι πρέπει να προσέχεις στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Ναι, αν είσαι «τυχερός» και έχεις δικό σου σπίτι ή κάποιος πρόκειται να φιλοξενήσει, μπορείς να προσπεράσεις αυτό το άρθρο για τώρα. Αν πρόκειται να μείνεις σε ξενοδοχείο, καλύτερα να μην το κάνεις, όμως.

Τα δωμάτια των ξενοδοχείων μπορεί να φαίνονται πεντακάθαρα με μία πρώτη ματιά, αλλά εκπληκτικά επίπεδα βακτηρίων και ιών μπορεί να κρύβονται σε πολλά σημεία. Πέρα από τους συνήθεις «υπόπτους» όπως οι νεροχύτες και οι τουαλέτες, κοινά «σημεία επαφής» όπως τα τηλεχειριστήρια και οι διακόπτες φώτων είναι επίσης γεμάτα με μικρόβια, σύμφωνα με μελέτες.

