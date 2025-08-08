Η καρδιά του «ελληνικού» αμερικάνικου μπιλιάρδου χτύπησε δυνατά στο Different Billiards Club

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ATHENS 9-BALL OPEN “DIFFERENT BILLIARDS CLUB” από τις 31 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, ένα από τα μεγαλύτερα Open Τουρνουά 9μπαλου μπιλιάρδου της χρονιάς, προσφέροντας μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια πρωτοποριακή κάλυψη livestream με πολλαπλές κάμερες, εντυπωσιακές γωνίες λήψης, live αναμετάδοση και σχολιασμό καθώς και δημοσιογραφική κάλυψη με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών από τη νεοσύστατη ομάδα του CueTube | We shoot your shots.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 31 Ιουλίου, 118 από τους κορυφαίους παίκτες μπιλιάρδου της χώρας βίδωσαν τις στέκες τους, άπλωσαν τεμπεσίρι και αναμετρήθηκαν για το βαρύτιμο τρόπαιο και τον τίτλο του Πρωταθλητή. Μεγάλος θριαμβευτής, ο συνήθης ύποπτος και κάτοχος 2 Mosconi Cup, Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος μέσα σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού είδε τον αντίπαλο του και έτερο φιναλίστ, Δαμιανό Γιαλουράκη να του «αφήνει» την τελευταία 9 ως ένδειξη σεβασμού, με το σκορ στο 8-4, και ολόκληρη την αίθουσα να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα και πανηγυρισμούς. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει μόλις επιστρέψει στην κορυφή, θυμίζοντάς κάτι απ’ τα παλιά.

Η ομάδα του CueTube πραγματοποίησε μια άκρως μπιλιαρδική και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα παραγωγή livestream κάλυψης του μεγάλου αυτού τουρνουά που περιελάμβανε πολλαπλές κάμερες υψηλής ανάλυσης χαρίζοντάς μας πλούσιες και εντυπωσιακές γωνίες λήψης, live σκηνοθεσία από τον σκηνοθέτη Παναγιώτη Καραμήτσο και Σωτήρη Χατζηευστρατίου, live σχολιασμό των φάσεων και των αγώνων λεπτό προς λεπτό από τον @poolfessor Μενέλαο Λώλα και πλήθος προσκεκλημένων παικτών, οι οποίοι χάρισαν πολύτιμες μπιλιαρδικές γνώσεις και πλούσιες και ευχάριστες αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο, φωτογραφική κάλυψη όλων των πρωταγωνιστών από επαγγελματία φωτογράφο στο ειδικά διαμορφωμένο booth του CueTube, καθώς και δημοσιογραφική κάλυψη με συνεντεύξεις παικτών, θεατών και διοργανωτών από την Όλγα Κυπριώτου, χαρίζοντας όμορφες μπιλαρδικές ιστορίες από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αθλήματος που τόσο αγαπάμε. Το επικοινωνιακό και προωθητικό υλικό επιμελείται ο Άλεξ Έσσλιν.

Στόχος και υπόσχεση της ομάδας του CueTube είναι να αναδείξει και να προβάλλει όλες τις πτυχές του ελληνικού μπιλιάρδου μέσα από δράσεις και συνεργασίες με όλες τις αίθουσες της χώρας και να πρωτοστατήσει στην κάλυψη των μεγαλύτερων μπιλιαρδικών δρώμενων, προσφέροντας στο άθλημα την αναγνώριση που του αξίζει.