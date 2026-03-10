1o ''AMPHIPOLIS AHEPA RUN'': Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι αγώνες δρόμου της AHEPA

Το 1ο ''AMPHIPOLIS AHEPA RUN'' έρχεται επίσημα στην Ελλάδα, με τον Ημιμαραθώνιο και τους αγώνες 5 και 1 χιλιομέτρων να διεξάγονται την Κυριακή 19 Απριλίου 2026.

Η ΑΗΕPΑ HELLAS DISTRICT 25 μέλος της AHEPA της μεγαλύτερης Ελληνοαμερικανικής οργάνωσης με οικουμενική παρουσία για περισσότερο από έναν αιώνα, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους αγώνες δρόμου “AHEPA RUN”, εγκαινιάζοντας μια πανελλαδική αθλητική διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Η αρχή γίνεται από έναν τόπο παγκόσμιας ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας: την Αμφίπολη. Σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφίπολης και με τη συμμετοχή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το 1ο “'AMPHIPOLIS AHEPA RUN” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης (Χώρος ΟΣΕ).

Μια μοναδική αθλητική εμπειρία δίπλα στον ποταμό Στρυμόνα, με φόντο τον Λέοντα της Αμφίπολης, τον Βυζαντινό Πύργο Μαρμαρίου και την ιστορική γη της Μακεδονίας.

Τα Αγωνίσματα

Ημιμαραθώνιος 21.097μ

Εκκίνηση: 08:30 π.μ.

Αφετηρία & Τερματισμός: Αρχαιολογικό Πάρκο Αμφίπολης

Μια επίπεδη, γρήγορη παραποτάμια διαδρομή κατά μήκος του Στρυμόνα, που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορικά τοπόσημα και ιδανικές αγωνιστικές συνθήκες. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης είναι 3 ώρες.

Αγώνας Δρόμου 5.000μ

Εκκίνηση: 11:00 π.μ.

Αφετηρία: Λέων Αμφίπολης

Τερματισμός: Αρχαιολογικό Πάρκο

Ιδανική διαδρομή για δρομείς κάθε επιπέδου, με επίπεδο τερέν και μοναδική θέα. Μεταφορά προς την εκκίνηση με λεωφορεία των διοργανωτών. Χρονικό όριο: 1 ώρα.

Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς 1.000μ

Εκκίνηση: 12:00 μ.

Αφετηρία & Τερματισμός: Αρχαιολογικό Πάρκο

Αγώνας ανοιχτός σε όλες τις ηλικίες, με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι μαθητές έως 18 ετών συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ.

Δικαίωμα Συμμετοχής



• Ημιμαραθώνιος: 18+ ετών

• 5km: 12+ ετών

• 1km: Όλες οι ηλικίες



Εγγραφές – Προθεσμία



Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.



Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Δεν θα γίνουν εγγραφές την ημέρα του αγώνα.



Για όσους ολοκληρώσουν έγκαιρα την εγγραφή τους σε Ημιμαραθώνιο και 5km, το ονοματεπώνυμο θα αναγράφεται στον αριθμό συμμετοχής.



Διατίθενται:



• Ατομικές εγγραφές

• Ατομικές ανηλίκων (με συναίνεση κηδεμόνα)

• Ομαδικές εγγραφές (10+ άτομα) για συλλόγους, εταιρείες, σχολεία, οργανισμούς

Κόστος Συμμετοχής



Ημιμαραθώνιος



• Ατομική: 15€

• Ομαδική / Φοιτητική / Στρατιωτική: 12€

5km

• Ατομική: 8€

• Ομαδική / Φοιτητική / Στρατιωτική: 5€

1km

• Ενήλικες: 3€

• Μαθητές έως 18 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

• Ομαδική: 2€

• Σχολικές ομαδικές εγγραφές: ΔΩΡΕΑΝ



Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν μετάλλιο, αριθμό συμμετοχής, μπλουζάκι, σακίδιο, ηλεκτρονική χρονομέτρηση (όπου προβλέπεται), τροφοδοσία και ιατρική κάλυψη.



Διακρίσεις – Έπαθλα

Έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες & γυναίκες σε Ημιμαραθώνιο και 5km, καθώς και ειδικές κατηγορίες νέων 12–18 ετών στα 5km. Όλοι οι τερματίσαντες λαμβάνουν αναμνηστικό μετάλλιο.



Ασφάλεια & Οργάνωση



Πλήρης ιατρική κάλυψη και σταθμοί πρώτων βοηθειών

Σταθμοί υποστήριξης και υδροδοσίας κατά μήκος των διαδρομών

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip

Χιλιομετρικές ενδείξεις σε κάθε km

Οργανωμένος χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων

Η παραλαβή εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 (10:00–

21:00) στο Κέντρο Διερμηνείας Δήμου Αμφίπολης.

Μια Νέα Αθλητική Παράδοση Ξεκινά

Το 1ο AHEPA RUN – AMPHIPOLIS δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια γιορτή αθλητισμού, ιστορίας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Είναι το σημείο συνάντησης δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια διαδρομή που ενώνει το παρελθόν με το παρόν — και τρέχει δυναμικά προς το μέλλον.



Δηλώστε συμμετοχή σήμερα στο: https://aheparun.gr

Πληροφορίες: [email protected], [email protected]

