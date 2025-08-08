Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία

Η Τζένιφερ Λόπεζ έφαγε πόρτα όταν επισκέφθηκε πρόσφατα ένα κατάστημα του οίκου Chanel στην Κωνσταντινούπολη καθώς, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, όσο και αν φαίνεται απίστευτο «δεν την αναγνώρισαν!».

Η διάσημη ποπ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ έκανε τα ψώνια της στο Istinye Park της Κωνσταντινούπολης — ένα από τα πολυτελή εμπορικά κέντρα της τουρκικής πόλης — τη Δευτέρα (4/8) όταν πλησίασε το κατάστημα του οίκου Chanel, σύμφωνα με το Turkiye Today.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπη με μία μάλλον πρωτόγνωρη συμπεριφορά απέναντί της καθώς ένας φύλακας ασφαλείας μέσα στην μπουτίκ φέρεται να την εμπόδισε να μπει, λέγοντας της «ο χώρος είναι γεμάτος». Το απίστευτο είναι ότι δεν πτοήθηκε και συνέχισε αμέριμνη τις αγορές της, χωρίς περιττούς «βεντετισμούς»

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr