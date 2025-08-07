Ποδηλατοδρομία στη μνήμη του άτυχου Αγρινιώτη που έχασε τη ζωή του από παράσυρση αυτοκινήτου

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία του Αγρίνιου μερικά 24ωρα μετά τον θάνατο του Παναγιώτη Μπουλούμπαση, που κάνοντας τη βόλτα με το ποδήλατό του παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο!

Όλοι κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, χαμογελαστό, αγαπητό σε όλους και για τον λόγο αυτό το σοκ στην τοπική κοινωνία είναι μεγάλο.

Ο άτυχος άνδρας ήταν λάτρης της ποδηλασίας και στον ελεύθερο χρόνο του συνήθιζε να ακολουθεί διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή. Σε μια τέτοια δυστυχώς η μοίρα του έδειξε το πιο οδυνηρό της πρόσωπο...

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Αυγούστου κοντά στο Μαλευρό της ενότητας Παναιτωλικού δήμου Αγρινίου, όταν το ποδήλατο, όπου επέβαινε ο 50χρονος, συγκρούστηκε με όχημα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Παναγιώτη Μπουλούμπαση.

Το απόγευμα της Παρασκευής φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι του, θα πάρουν μέρος σε μια πορεία με ποδήλατα που τόσο λάτρευε ο 50χεονος.

Μάλιστα με ανάρτησή του στο facebook ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου με αρμοδιότητα για τα θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Λάμπρος Σκουφής καλεί τους ποδηλάτες της πόλης σε μια πορεία μνήμης αναφέροντας: «Αυτή την Παρασκευή,8 Αυγούστου στις έξι το απόγευμα,όλοι οι ποδηλάτες του Αγρινίου θα συναντηθούμε στην κεντρική πλατεία απ´'οπου θα ποδηλατήσουμε προς το σημείο που σου στέρησε τη ζωή,αφήνοντας ένα λουλούδι και τιμώντας έτσι το πέρασμά σου από αυτήν.

Γνωρίζοντας όλοι τις δυσκολίες που αντιμετώπιζες,όποιος επιθυμεί να βοηθήσει την οικογένεια μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον Πάτερ Φεγγουλη στο τηλέφωνο 697 2494444 ή να κάνει κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό με IBAN GR8502606620000180102147292(Μπουλουμπαση Ιωάννα Μαρία) EUROBANK».

