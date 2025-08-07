Περπατάς για να χάσεις βάρος; Ορίστε πόσα βήματα πρέπει να κάνεις, σύμφωνα με έρευνα του 2025

Το 2025, ο στόχος των 10.000 βημάτων χάνει όλο και περισσότερο έδαφος.

Σίγουρα έχεις διαβάσει για τον «κανόνα των 10.000 βημάτων», που ακολουθούν οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια, όταν βγαίνουν για περπάτημα. Μπορεί να αποτελεί έναν απαιτητικό στόχο, ωστόσο δεν είναι ανέφικτος, αφού με καλή διάθεση, ελεύθερο χρόνο και θετική ενέργεια, μπορείς να τον πετύχεις.

Το 2025, ωστόσο, μια νέα έρευνα έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για το περπάτημα, αποκαθιστώντας την αλήθεια σχετικά με τη διάρκεια που πρέπει να περπατάς. Όχι, τα 10.000 βήματα δεν είναι επιτακτική ανάγκη να αποτελούν στόχο σου. Γιατί; Συνέχισε να διαβάζεις.

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σίντνεϊ, δεν χρειάζεται να κάνεις 10.000 βήματα κάθε ημέρα για να παραμείνεις υγιής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως το περπάτημα των 7.000 βημάτων έχει τα ίδια οφέλη για την υγεία μας και σίγουρα αποτελεί έναν πιο ρεαλιστικό στόχο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr