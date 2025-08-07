Νότια Αφρική: Βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» βάρους 1,3 τόνων σκότωσε Αμερικανό εκατομμυριούχο σε σαφάρι

Ο 52χρονος άνδρας δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση και δεν είχε καθόλου χρόνου να αμυνθεί

Ένας βούβαλος γνωστός ως «Μαύρος Θάνατος» 1.300 κιλών επιτέθηκε και σκότωσε έναν Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο που βρισκόταν σε σαφάρι κυνηγιού στη Νότια Αφρική.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, 52 ετών δέχτηκε επίθεση θανάσιμα από ένα βουβάλι του Ακρωτηρίου κατά τη διάρκεια ενός κυνηγετικού σαφάρι στη Νότια Αφρική, αφού το ζώο βάρους 1,3 τόνων όρμησε εναντίον του με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων την ώρα σε μια αιφνιδιαστική επίθεση που τον σκότωσε σχεδόν ακαριαία.

Ο επιχειρηματίας ήταν διευθυντής του Watkins Ranch Group , μιας εταιρείας αφιερωμένης στην πώληση ράντσων αξίας μεταξύ 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ και 39 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ . Ήταν συνεργάτης του παγκόσμιου ομίλου Briggs Freeman Sotheby's International Realty και ισόβιο μέλος του Dallas Safari Club.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr