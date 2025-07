Η σειρά παιχνιδιών Horizon έχει πουλήσει μέχρι σήμερα πάνω από 38 εκατ. αντίτυπα!

Εντυπωσιακή η εμπορική πορεία της σειράς Horizon του PlayStation.

Η σειρά Horizon του PlayStation, που έχει αναπτυχθεί από την Guerrilla Games, έχει ξεπεράσει τις 38 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, καθιερώνοντάς τη ως μία από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες αποκλειστικότητες της Sony. Αυτό το εντυπωσιακό νούμερο περιλαμβάνει τις πωλήσεις τόσο των δύο βασικών τίτλων -Horizon Zero Dawn και Horizon Forbidden West- όσο και διαφόρων άλλων εκδόσεων, όπως το remaster του Zero Dawn, την έκδοση για PC και spinoffs όπως το Horizon Call of the Mountain (VR) και το Lego Horizon Adventures.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: οι τίτλοι διατίθενται σε εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές για PlayStation αλλά και PC, ενώ η διαρκής επικαιροποίηση με νέα modes, επέκταση σε μεγαλύτερες πλατφόρμες αλλά και η προσθήκη στη συνδρομητική υπηρεσία PlayStation Plus έχουν διευρύνει σημαντικά το κοινό τους. Συγκεκριμένα, το Horizon Zero Dawn, ο πρώτος τίτλος που κυκλοφόρησε το 2017, ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ το Forbidden West, που κυκλοφόρησε το 2022, ακολουθεί με εξίσου δυναμικές επιδόσεις.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της νέας δικαστικής διαμάχης μεταξύ Sony και Tencent, το Horizon αποτελεί πλέον το 6ο μεγαλύτερο franchise της PlayStation σε πωλήσεις, ξεπερνώντας το The Last of Us κατά 3 εκατομμύρια και πλησιάζοντας τα επίπεδα του Ratchet & Clank. Με βάση τις πρόσφατες αναφορές, τα περισσότερα από τα 5,3 εκατομμύρια αντίτυπα που πουλήθηκαν μετά τον Απρίλιο του 2023 αφορούν κυρίως τα δύο βασικά παιχνίδια και το remaster, καθώς τα πιο εξειδικευμένα projects, όπως το VR και το Lego, είχαν μικρότερη συμβολή στο συνολικό νούμερο.

Η επιτυχία του franchise έχει οδηγήσει την Sony να επενδύσει ακόμα περισσότερο στο IP, αναπτύσσοντας έναν τρίτο κύριο τίτλο, ένα spinoff multiplayer παιχνίδι, ένα MMO σε συνεργασία με την NCSoft, ενώ στα σκαριά βρίσκονται και μεταφορές σε κινηματογράφο ή τηλεόραση. Η σειρά Horizon έχει διακριθεί όχι μόνο για τις πωλήσεις αλλά και για τις διακρίσεις που κέρδισε για το αφηγηματικό της βάθος, τους οπτικούς της τομείς, και την τεχνολογική υπεροχή της μηχανής Decima, προσφέροντας μοναδικές, φουτουριστικές περιπέτειες σε έναν κόσμο μηχανικών πλασμάτων. Είναι χαρακτηριστικό πως η ανάπτυξη του franchise θεωρείται στρατηγική για τη Sony, καθώς εδραιώνει τη φήμη της για δυνατά single-player παιχνίδια με δυναμική παρουσία και πέραν της κονσόλας PlayStation, σε PC και άλλες πλατφόρμες.