Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία του Ozzy Osbourne για την κηδεία του: Η αναφορά στον Justin Bieber

Ο "Πρίγκιπας του Σκότους" δεν ήθελε θρήνους και δάκρυα. Ζήτησε... χαμόγελα, πλάκες και μουσική – ακόμη κι αν αυτή περιλαμβάνει τον Justin Bieber.

Ο θρυλικός τραγουδιστής των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά — και μια τελευταία επιθυμία που κανείς δεν περίμενε.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα The Times το 2011, ο Ozzy αποκάλυψε πώς φανταζόταν την ημέρα της κηδείας του: όχι με κατάνυξη και σιωπή, αλλά με χιούμορ και… απρόσμενη μουσική επιλογή.

«Αν θέλουν, ας βάλουν και Justin Bieber»

Ο Ozzy είχε δηλώσει: «Δεν με νοιάζει τι θα παίξουν στην κηδεία μου. Μπορεί να είναι medley με Justin Bieber, Susan Boyle και We Are The Diddymen, αρκεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι.»

Αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο, όπως είχε πει, ήταν να θυμούνται τη ζωή του με γέλιο και όχι με λύπη: «Θέλω να είναι μια γιορτή. Όχι μιζέρια. Ίσως και με μερικές πλάκες, όπως ήχους από το φέρετρο ή βίντεο όπου ζητάω... δεύτερη γνώμη για τη διάγνωση "θάνατος".»

Η κηδεία του Ozzy: Γιορτή ζωής στο Μπέρμιγχαμ

Η κηδεία του πραγματοποιείται την Τετάρτη 30 Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ, με μια δημόσια πομπή που περνά από την Black Sabbath Bridge και τη μπρούτζινη μπάνκα που έχει στηθεί προς τιμήν της μπάντας.

Την πομπή συνοδεύει η ζωντανή μπάντα Bostin’ Brass, ενώ η τελετή μεταδίδεται live σε livestream για τους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή.

Η συγκινητική αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της Kelly Osbourne

Η κόρη του, Kelly Osbourne, τίμησε τον πατέρα της με στίχους από το τραγούδι "Changes", που είχαν τραγουδήσει μαζί: "I feel unhappy, I am so sad. I lost the best friend I ever had."

Ένα τραγούδι που πλέον αποκτά νέα, συγκινητική σημασία.

Περισσότερο από θρύλος – ο άνθρωπος Ozzy

Ο Ozzy Osbourne, με την ακραία και σκοτεινή σκηνική του παρουσία, παρέμεινε πάντα ένας ανθρώπινος, αυθεντικός χαρακτήρας, που γελούσε με τον εαυτό του και δεν φοβόταν ούτε το τέλος. Η τελευταία του επιθυμία δεν ήταν τίποτα λιγότερο από... κλασικός Ozzy.

