Έκλεψε σε αγώνα γκολφ ο Ντόναλντ Τραμπ: Το βίντεο με τον βοηθό του που προκάλεσε σάλο

Αυτή είναι η στιγμή που ο βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ στο γκολφ φαίνεται να ρίχνει κρυφά τη μπάλα σε προνομιακό σημείο, λίγο πριν ο πρόεδρος κάνει το χτύπημά του.

Έντονα σχόλια έχει προκαλέσει το βίντεο του βοηθού του Ντόναλντ Τραμπ, όπου «κλέβει» για να ευνοήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε αγώνα γκολφ, λίγο πριν πάει να εκτελέσει.

Στο απόσπασμα φαίνονται οι δύο βοηθοί να περπατούν δίπλα του και τον ίδιο να οδηγεί ένα γκολφ καρτ. Στη συνέχεια, προχωρούν μπροστά και φαίνεται ο ένας να ρίχνει διακριτικά το μπαλάκι στο έδαφος. Ο Τραμπ βγαίνει από το όχημα και πλησιάζει τη μπάλα, προσποιούμενος ότι πρόκειται για το χτύπημα που έκανε.

This is the story of his life, right here.



Caddy tosses a ball on the ground, then POTUS pretends it's the shot he made. pic.twitter.com/I4kJDh3CWN