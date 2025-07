Επιβάτες αεροπλάνου στις ΗΠΑ κατήγγειλαν ότι οι αποσκευές τους ήταν γεμάτες περιττώματα: Η απάντηση της εταιρείας (vid)

Η αεροπορική εταιρεία Virgin Atlantic αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση μετά από ισχυρισμούς επιβατών ότι οι αποσκευές τους έφτασαν καλυμμένες με περιττώματα.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες αεροπλάνων έχει να να κάνει με τις αποσκευές τους. Είτε πρόκειται για χαμένες βαλίτσες, είτε πρόκειται για την παραλαβή τους σε κακή κατάσταση.

Κάτι τέτοιο βίωσαν οι επιβάτες της Virgin Atlantic που ταξίδεψαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης στις 14 Ιουλίου . Όταν κλήθηκαν να παραλάβουν τις αποσκευές τους, παρατήρησαν μια παράξενη μυρωδιά. Στη συνέχεια, καθώς οι τσάντες εμφανίστηκαν, οι επιβάτες είδαν ότι μερικές από αυτές ήταν λερωμένες με κάποια ουσία που είχε καφέ χρώμα.

Έχοντας κατά νου τη μυρωδιά και το χρώμα της ουσίας στις βαλίτσες τους, οι ταξιδιώτες έσπευσαν να υποθέσουν ότι οι αποσκευές τους ήταν καλυμμένες με περιττώματα.

Σε μια ανάρτηση στο TikTok που έχει πλέον διαγραφεί, ένας δυσαρεστημένος επιβάτης ισχυρίστηκε, σύμφωνα με την Mail Online: «Φτάνεις στη Νέα Υόρκη με πτήση της Virgin Atlantic και έχουν αδειάσει την τουαλέτα του αεροπλάνου στη βαλίτσα σου». Και συνέχισε: «Κυριολεκτικά σοκαρίστηκα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα και μύριζα».

Ένας άλλος θυμωμένος επιβάτης της Virgin Atlantic έκανε μια σχετική ανάρτηση στο Twitter κοινοποιώντας τις σχετικές φωτογραφίες με τις βαλίτσες του, για να εκφράσει τα παράπονά του. «Virgin Atlantic είσαι χάλια! Κυριολεκτικά! Πώς είναι όλες αυτές οι τσάντες καλυμμένες με ανθρώπινα περιττώματα; Το προσωπικό μας λέει ότι δεν μπορούν να μας παρέχουν μαντηλάκια, νέες τσάντες ή απολυμαντικό χεριών και ότι πρέπει να γράψουμε email στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Όλα τα ρούχα μου καταστράφηκαν επειδή η βαλίτσα μου είναι υφασμάτινη».

@VirginAtlantic you are shit! literally! How are all these bags covered in human shit! Floor staff saying they can’t provide wipes, new bags or hand sanitizer and that we have to “write an email to customer team”. All my clothes destroyed as I have a fabric bag :L #jfkairport #NY pic.twitter.com/uvdvHIsenI