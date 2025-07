Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Υπουργείο Άμυνας της Συρίας: Η στιγμή της έκρηξης (vid)

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη Δαμασκό ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, με αναφορές να κάνουν λόγο για επίθεση στο συριακό Υπουργείο Άμυνας. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την ευθύνη και έστειλε αυστηρό μήνυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συριακά μέσα ενημέρωσης, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε πλήγμα στην πρωτεύουσα Δαμασκό, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη σε κεντρική περιοχή της πόλης. Λίγο πριν το χτύπημα, κάτοικοι ανέφεραν πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την περιοχή.

Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, εκτιμάται ότι η επίθεση είχε χαρακτήρα προειδοποιητικό, με στόχο την αποστολή πολιτικού και στρατιωτικού μηνύματος.

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανέλαβε την ευθύνη, ανακοινώνοντας ότι η επίθεση στόχευσε την είσοδο του αρχηγείου του Γενικού Επιτελείου του συριακού στρατού, στον χώρο του Υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό.

