Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Γη και έχει προκαλέσει ανησυχία τους επιστήμονες (vid)

Οι επιστήμονες εμφανίζονται μπερδεμένοι από ένα άγνωστο «διαστρικό αντικείμενο» που εντοπίστηκε να πλησιάζει το ηλιακό μας σύστημα.

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο εκτός του ηλιακού μας συστήματος εντοπίστηκε τις τελευταίες ώρες από αστρονόμους να κατευθύνεται προς την Γη, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμό.

Ο φυσικός του Χάρβαρντ, Avi Loeb αποκάλυψε ότι το αντικείμενο αναμένεται να περάσει από τη Γη στις 17 Δεκεμβρίου, διασχίζοντας το ηλιακό σύστημα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 41 μίλια ανά δευτερόλεπτο (περίπου 150.000 μίλια ανά ώρα).

Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι το άγνωστο αντικείμενο, το οποίο οι επιστήμονες ονομάζουν A11pl3Z, κινείται πολύ γρήγορα για να πιαστεί στην βαρυτική έλξη του ήλιου μας ή οποιουδήποτε άλλου πλανήτη. Η ασυνήθιστη πορεία και η ταχύτητα του A11pl3Z εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον αστρονόμο Sam Deen στα τέλη Ιουνίου, ωστόσο, μόλις επισημάνθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, αφού πρώτα επιβεβαιώθηκε η διαστρική του προέλευση.

Ο Loeb πιστεύει ότι ο A11pl3Z θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος διαστημικός βράχος ή ένας κομήτης, αλλά οι αστρονόμοι αμφιβάλλουν για τον παραπάνω ισχυρισμό και είναι μπερδεμένοι με την ταυτότητά του.

Εκτιμάται ότι έχει πλάτος περίπου 19 χιλιόμετρα. Αυτό το καθιστά πολύ μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία απόκοσμα αντικείμενα που πέρασαν από το ηλιακό μας σύστημα, τον Oumuamua και τον κομήτη Borisov. Ο Oumuamua είχε μήκος περίπου 300 έως 1.300 πόδια και ο πυρήνας του Borisov είχε διάμετρο περίπου μισό μίλι.

Όπως και ο Oumuamua το 2017, έτσι και ο A11pl3Z θα μπορούσε να πυροδοτήσει τις εικασίες ότι το αντικείμενο είναι τεχνητό και έχει σταλεί εδώ από ένα άλλο ηλιακό σύστημα με νοήμονα ζωή. Αν ο A11pl3Z είναι ένας διαστημικός βράχος, είναι εκπληκτικά ογκώδης σε σύγκριση με τα άλλα δύο διαστρικά αντικείμενα που έχουν περάσει από τη Γη.

3rd interstellar object discovered? Maybe. There's a lot of buzz right now in the Astro community. More observations should come in tonight to confirm if A11pI3Z is from beyond the solar system. pic.twitter.com/B6d8ou1AmA