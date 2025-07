Η αγάπη του Τζιμ Μόρισον για την Ελλάδα και η αρχαία φράση στον τάφο του (vid)

Μια αρχαιοελληνική φράση έχει γραφτεί στον τάφο του Τζιμ Μόρισον στο Παρίσι.

Σαν σήμερα στις 3 Ιουλίου 1971 βρέθηκε νεκρός στη μπανιέρα του σπιτιού στο Παρίσι ο Τζιμ Μόρισον. Βρισκόταν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας μαζί με την σύντροφό του Πάμελα Κούρσον, καθώς ήθελε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί γι αυτόν στις ΗΠΑ, με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας αιδούς.

Ήθελε να αλλάξει τη ζωή του και να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά. Δεν τα κατάφερε όμως. Σύμφωνα με την Παμ που τον βρήκε νεκρό, το προηγούμενο βράδυ ο Μόρισον πήγε σινεμά, έφαγε, άκουσε μουσική και κατανάλωσε ουσίες. Κάποια στιγμή κατά το βράδυ σηκώθηκε λόγω αδιαθεσίας και έκανε ζεστό μπάνιο για να συνέλθει και κατέληξε από υπερβολική δόση ηρωίνης. Το σώμα του βρέθηκε στην μπανιέρα του διαμερίσματος με μια ξεραμένη σταγόνα αίματος κάτω απ' τη μύτη.

Η ελληνική φράση στον τάφο του

Η επίσημη αιτία θανάτου του είναι η καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από την χρόνια εξάρτησή του από τα ναρκωτικά σε συνδυασμό με το άσθμα του. Ετάφη με ταχύτατες διαδικασίες στο νεκροταφείο «Pere Lachaise» στο Παρίσι. Πάνω στο μνήμα του υπάρχει η ελληνική επιγραφή «ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ». Πρόκειται για μια αρχαιοελληνική φράση που σημαίνει «πράττω σύμφωνα με αυτό που η συνείδησή μου θεωρεί σωστό», μια στάση ζωής που επιδοκίμασαν οι Στωικοί φιλόσοφοι.

Μεγαλωμένος σε μια στρατιωτική οικογένεια ο Μόρισον έκανε από πολύ μικρός την δική του επανάσταση κάτι που δεν ήταν εύκολο να το καταλάβουν οι γονείς του. Η φράση γράφτηκε με προτροπή της οικογένειάς του, η οποία μετά τον θάνατό του αποδέχθηκε την στάση ζωής του. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του που ήταν λάτρης των αρχαίων ελληνικών ζήτησε να βάλουν αυτή την φράση εννοώντας ότι ο γιος του έπραττε στη σύντομη ζωή του πάντα σύμφωνα με ότι υπαγόρευε η συνείδησή του, ο «προσωπικός του θεός» και όχι σύμφωνα με τις επιταγές της κοινωνίας.

Η αγάπη του για την ποίηση και την ιστορία

Λόγω των συχνών μετακινήσεων της οικογένειας Μόρισον μιας και ο πατέρας ήταν στρατιωτικός, η εκπαίδευση του Τζιμ διακοπτόταν αφού συχνά άλλαζε σχολείο. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας ευφυής και ικανός μαθητής, με ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, την ποίηση, τη θεολογία, τη φιλοσοφία και την ψυχολογία, μεταξύ άλλων. Λάτρευε τα γραπτά του Νίτσε και το «Βίοι Ευγενών Ελλήνων» του Πλούταρχου.

Ένας από τους ήρωές του ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θαύμαζε τις ικανότητές του και το γεγονός ότι ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με ερευνητές, η διάσημη στάση του σώματος του Μόρισον δεν ήταν τυχαία. Έκλινε το κεφάλι του προς τα αριστερά, όπως συμβαίνει σε πολλούς ανδριάντες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αγάπη του για την ελληνική ιστορία φαίνεται και από τους στίχους «Father, yes son, i want toy kill you, Mother, i want to fuck you», στο τραγούδι «The End» που είναι εμπνευσμένοι από τον μύθο του Οιδίποδα.

Σύχναζε συχνά έξω από το βιβλιοπωλείο «City Lights», το οποίο πουλούσε απαγορευμένα βιβλία, περιμένοντας με τις ώρες μήπως πετύχει κάποιον από τους αγαπημένους τους συγγραφείς. Παρότι λάτρευε το διάβασμα, στο σχολείο ήταν από τους μεγαλύτερους ταραξίες. Κορόιδευε τους καθηγητές του, έκανε συχνά πλάκες την ώρα του μαθήματος και του άρεσε να μιμείται διάσημες προσωπικότητες. Παρόλα αυτά ήταν από τους καλύτερους μαθητές στο σχολείο του. Έγραφε άριστα στις εξετάσεις, έπαιρνε επαίνους και το IQ υπολογιζόταν στο 149...