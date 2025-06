Συμβαίνει τώρα: Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ, σειρήνες σε Ιράκ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ!

Εντείνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (23/6) το Ιράν απάντησε με αντίποινα στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδουν τα ξένα Μέσα, έξι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον αμερικανικής βάσης στο Κατάρ. Το Axios, επικαλούμενο ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε έξι πυραύλους προς αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ.

Ισραηλινές πηγές σημειώνουν πως το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και στο Ιράκ, ενώ σειρήνες ήχησαν και σε σημεία που βρίσκονται αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Το Fox News, είχε επισημάνει τον κίνδυνο «άμεσου χτυπήματος» σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, το οποίο είχε κλείσει το εναέριο χώρο του. Τη συγκεκριμένη πληροφορία επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα το BBC.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση με την κωδική ονομασία «Άγγελμα Νίκης», στοχεύοντας «αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ και το Κατάρ», σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, την ώρα που ένας Δυτικός διπλωμάτης είχε ήδη κάνει λόγο για «αξιόπιστες απειλές» εις βάρος της στρατιωτικής βάσης Αλ Ουντέιντ, που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, όπως επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ανησυχία επικρατεί σε πολλές χώρες του Περσικού Κόλπου, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών τους.

Στο Μπαχρέιν, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν μόνο τους κεντρικούς οδικούς άξονες, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μεταδίδουν πληροφορίες για νέα εκτόξευση πυραύλων, αυτή τη φορά κατά στόχων στο Ισραήλ, εντείνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.

