Η Παναγία των Παρισίων άνοιξε τις πύλες της μετά από πέντε χρόνια: Η εντυπωσιακή τελετή (vid)

Η Γαλλία γιόρτασε την «νέα» Παναγία των Παρισίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά το 2019.

Η Παναγία των Παρισίων άνοιξε τις πύλες της μετά από πέντε χρόνια από την καταστροφική φωτιά που είχε καταφέρει σχεδόν να καταστρέψει ολόκληρο το ναό, το 2019.

Μετά από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το «παρών» έδωσαν περίπου 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο.

May Europe and the West restart from here #NotreDameDeParis pic.twitter.com/xHjcCYPDDK