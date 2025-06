Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει την κρατική τηλεόραση του Ιράν: Έφυγε έντρομη η παρουσιάστρια (vid)

Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή του βομβαρδισμού της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν από ισραηλινά πυρά.

Η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τον ισραηλινό στρατό να πλήττει τα κεντρικά γραφεία του κρατικού ιρανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB στην Τεχεράνη.

Η επίθεση συνέπεσε με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του καναλιού IRINN, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη που κατέστρεψε μέρος του στούντιο. Η δημοσιογράφος πρόλαβε να απομακρυνθεί, ενώ το βίντεο της στιγμής έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ (IDF) είχε προηγουμένως εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για την περιοχή, ενώ ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι «το στόμα της ιρανικής προπαγάνδας και υποκίνησης οδεύει προς εξαφάνιση» .

Η επίθεση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά ισραηλινών πλήγματων στην Τεχεράνη, τα οποία περιλάμβαναν στρατιωτικές βάσεις και πυραυλικές εγκαταστάσεις. Η IDF ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε τουλάχιστον το ένα τρίτο των εκτοξευτών πυραύλων εδάφους-εδάφους του Ιράν. Αντίστοιχα, το Ιράν ανέφερε ότι 45 γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν στις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις, ενώ άλλες 75 γυναίκες και παιδιά τραυματίστηκαν.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, με τις ΗΠΑ να αναπτύσσουν το αεροπλανοφόρο USS Nimitz στην περιοχή και την Ομάδα των Επτά (G7) να συντάσσει προσχέδιο κοινής δήλωσης για αποκλιμάκωση, το οποίο ωστόσο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τον πρόεδρο Τραμπ.

BREAKING: Iran’s state TV says it is being attacked by Israel. pic.twitter.com/1wKC9BgWD5