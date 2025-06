Οι Ιρανοί εντόπισαν εργοστάσιο Ισραηλινών που κατασκεύαζε drones μέσα στην Τεχεράνη

Εργοστάσιο που είχαν στήσει οι Ισραηλινοί μέσα στην Τεχεράνη εντόπισαν οο δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν.

Στην δημοσιότητα έχουν έρθει φωτογραφίες από ένα κτήριο στην Τεχεράνη, που φαίνεται να χρησιμοποιούσε το Ισραήλ για την κατασκευή drones, με τα οποία έπληξαν στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατάφεραν να εντοπίσουν ένα τριώροφο εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός της χώρας, που είχε κατασκευάσει κρυφά το Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η Τεχεράνη πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις στη χώρα και οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν εναντίον τους.

Στις πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ την Παρασκευή (13/6), χρησιμοποιήθηκαν drones που μετέφεραν εκρηκτικά, πυραύλους και άλλο εξελιγμένο εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της Τεχερανης για επιθέσεις ακριβείας εναντίον Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων, στρατιωτικών ηγετών, αντιαεροπορικών συστοιχιών και πυραύλων εδάφους-εδάφους.

Looks like Israel indeed has a drone workshop (probably more) in Tehran. Iranian news agencies released these photos after police arrested a cell pic.twitter.com/IImyJ2lBQO