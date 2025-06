Οι καλύτερες σειρές που έχουμε δει μέχρι τώρα το 2025

Σειρές που συζητήθηκαν έντονα και που μας έκαναν να κάνουμε binge-watching.

Αν κάτι μας έχει χαρίσει το 2025 μέχρι σήμερα, είναι οι σειρές του. Πολλές και καλές. Κάποιες κέρδισαν διθυραμβικές κριτικές, άλλες συζητήθηκαν με ανάμεικτα συναισθήματα. Και πάλι όμως, αυτή η χρονιά μπορεί να υστερεί σε καλές ταινίες (με προφανείς εξαιρέσεις), αλλά το έχει πάει πολύ καλά με τις σειρές της. Και έχουμε δρόμο.

Διότι αυτόν τον μήνα έρχονται τα πολυαναμενόμενα Squid Game και The Bear, ενώ προς το τέλος του έτους, το φινάλε του Stranger Things. Στο μεταξύ, το The White Lotus και το The Last of Us, δύο σειρές που όλοι περίμεναν δια καώς, δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των περισσοτέρων. Χωρίς να σημαίνει πως ήταν κακές φυσικά, άλλωστε γούστα είναι αυτά.

