State of Play: Νέα 40λεπτη παρουσίαση με νέα παιχνίδια του PS5 έρχεται τα μεσάνυχτα

Τα νέα games του PS5 στο νέο State of Play

Η Sony ανακοίνωσε ένα νέο PlayStation State of Play τα ξημερώματα της 5ης Ιουνίου, με διάρκεια τουλάχιστον 40 λεπτά. Το event θα ξεκινήσει σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube και Twitch.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το State of Play θα εστιάσει σε νέα και ενημερώσεις για «must-play» παιχνίδια που έρχονται στο PlayStation 5, παρουσιάζοντας μια επιλογή από σημαντικά παιχνίδια δημιουργών από όλο τον κόσμο.

Δεν πρόκειται για παρουσίαση αφιερωμένη σε ένα μόνο παιχνίδι, αλλά για μια συνολική ματιά στο τι ετοιμάζει η Sony και οι συνεργάτες της για το PS5 τους επόμενους μήνες.

Αν και η Sony δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα ποια παιχνίδια θα παρουσιαστούν, οι προσδοκίες είναι υψηλές για εμφανίσεις από μεγάλους τίτλους:

• Ghost of Yōtei: Το νέο αποκλειστικό sequel της Sucker Punch, που έχει ήδη ανακοινωθεί για κυκλοφορία τον Οκτώβριο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα έχει σημαντική παρουσία.

• Marvel’s Wolverine: Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Insomniac, για το οποίο οι fans περιμένουν νέα gameplay πλάνα ή ακόμα και ημερομηνία κυκλοφορίας.

• Death Stranding 2: Παρότι η Kojima Productions έχει δικό της showcase, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιο νέο teaser ή αναφορά.

• Marathon από τη Bungie, Fairgames από τη Haven Studios, καθώς και πιθανές ενημερώσεις από στούντιο όπως η Sony Santa Monica (God of War), Bend Studio (Days Gone) και Guerrilla Games (Horizon).

• Τρίτοι συνεργάτες: Υπάρχει πιθανότητα να δούμε νέα για μεγάλα third-party παιχνίδια όπως το νέο Resident Evil, το Final Fantasy VII Rebirth ή το Kingdom Hearts 4, σύμφωνα με τις φήμες και τις προσδοκίες της κοινότητας.

Το State of Play αυτό πραγματοποιείται λίγο πριν το Summer Game Fest και σε μια περίοδο που παραδοσιακά ήταν αφιερωμένη στην E3, φέρνοντας ξανά την αίσθηση των μεγάλων καλοκαιρινών gaming παρουσιάσεων. Η Sony φαίνεται να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της, αυξάνοντας την ανυπομονησία για εκπλήξεις και ανακοινώσεις που μπορεί να καθορίσουν το lineup του PS5 για το υπόλοιπο του 2025 και το 2026.