Η συμβουλή γάμου του Τραμπ στον Μακρόν μετά το χαστούκι από την Μπριζίτ (vid)

Σύμβουλος γάμου «ντύθηκε» ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς - όπως αποκάλυψε - έδωσε συμβουλή στον Εμανουέλ Μακρόν, μετά το περιστατικό με τη σύζυγο του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με χιούμορ το viral στιγμιότυπο όπου η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να χαστουκίζει τον σύζυγό της, πρόεδρο της Γαλλίας, την ώρα που κατέβαιναν από το αεροπλάνο στο Βιετνάμ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν έχει κάποια συμβουλή γάμου να προσφέρει στον Εμανουέλ Μακρόν, ο Αμερικανός πρόεδρος κοντοστάθηκε και απάντησε με χαρακτηριστικό σαρκασμό: «Βεβαιώσου ότι η πόρτα παραμένει κλειστή».

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο μετά το περιστατικό και το χαρακτήρισε: «Όχι, όχι. Μίλησα μαζί του και είναι καλά, είναι και οι δύο καλά, είναι δύο πολύ καλοί άνθρωποι».

President Trump on Emmanuel Macron being slapped in the face on a plane: "Make sure the door remains closed. That was not good. I spoke to him, he's fine. They're fine...I don't know what that was all about...They're fine." pic.twitter.com/X7p5EgrVOC