Το ψεύτικο βίντεο με την «τροπική μόλυνση» που έγινε viral και κάποιοι το πιστεύουν (vid)

Το βίντεο με την γυναίκα που έχει μολυνθεί έχει χιλιάδες views, αλλά ακόμα υπάρχει κόσμος που το πιστεύει.

Η παρακολούθηση video στα social media είναι μία από τις αγαπημένες συνήθειες που έχουν οι περισσότεροι, προκειμένου να χαλαρώσουν και να περάσουν την ώρα τους. Πολλές φορές όμως αυτά κρύβουν... παγίδες που κάποιοι δυσκολεύονται να εντοπίσουν, καθώς δεν είναι όλα έτσι όπως δείχνουν.

Αρκετοί χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να κερδίσουν views, ενώ κάποιοι άλλοι, προκειμένου να φαντάζει πιο ρεαλιστικό το... δημιούργημά τους και να πετύχουν τον στόχο τους, κάνουν τους ηθοποιούς.

Δείτε για παράδειγμα το παρακάτω video, το οποίο με μια πρώτη ματιά θα προκαλέσει την περιέργεια αρκετών. Τι δείχνει; Μια κοπέλα να ουρλιάζει από τον πόνο, έχοντας δήθεν υποστεί μία τροπική μόλυνση που της έχει δημιουργήσει κάτι σαν μαύρες φουσκάλες στο σώμα της και συγκεκριμένα στο αριστερό της χέρι.

What kind of an infestation IS is?? 😲 pic.twitter.com/UvRuGQ52ng