Τελετή Αποφοίτησης με ΑΙ: Αντιδράσεις φοιτητών στο πανεπιστήμιο (vid)

Στην τελετή αποφοίτησης του Pace University, τα ονόματα των φοιτητών ανακοινώθηκαν από AI, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.

Στην πρόσφατη τελετή αποφοίτησης του Pace University στη Νέα Υόρκη, οι φοιτητές αντιμετώπισαν μια απρόσμενη αλλαγή: τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν από έναν τεχνητό «ρομποτικό» φωνητικό βοηθό αντί για έναν άνθρωπο. Το νέο αυτό σύστημα που βασίζεται σε AI έφερε αντιδράσεις, με πολλούς φοιτητές να εκφράζουν την αμηχανία τους, ή αλλιώς «το ick», όπως το περιέγραψαν.

Οι φοιτητές σκανάρουν έναν QR κωδικό από το κινητό τους τηλέφωνο όταν ανεβαίνουν στη σκηνή, ενώ έχουν ήδη δώσει τη φωνητική ορθογραφία του ονόματός τους σε μια ειδική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, η AI ανακοινώνει το όνομα με έναν ρομποτικό τόνο, επιταχύνοντας τη διαδικασία αλλά αφαιρώντας την προσωπική νότα που συνήθως προσφέρει ένας άνθρωπος.

Το viral βίντεο στο X (πρώην Twitter) προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Κάποιοι χαρακτήρισαν το σύστημα «σαν στο σούπερ μάρκετ», ενώ άλλοι το θεώρησαν αποδοτικό και πιο ακριβές από το να ακούν κάποιον να προφέρει λάθος τα ονόματά τους. Μερικοί σχολιαστές πρότειναν ότι οι φοιτητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το AI για αστεία ονόματα, αν και αυτό δεν συνέβη.

Οι απόψεις διίστανται ανάμεσα στην ανάγκη για αποδοτικότητα και την ανθρώπινη επαφή που χάνεται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια τόσο προσωπική στιγμή όπως η αποφοίτηση.

