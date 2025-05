Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο προσγειώθηκε με τρύπα έπειτα από κακοκαιρία στην Ινδία (vid)

Πανικός σε πτήση όταν αεροπλάνο ινδικής εταιρείας προσγειώθηκε με τρύπα που προκλήθηκε από κακοκαιρία.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε κατά την διάρκεια πτήσης από την Ινδία, όταν το επιβατικό αεροπλάνο της IndiGo έπεσε σε χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το CNN, η πτήση της ινδικής εταιρείας πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από το Νέο Δελχί, προς το Σριναγκάρ όταν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της IndiGo, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με χαλαζόπτωση καθ’ οδόν.

«Το πλήρωμα πτήσης και καμπίνας ακολούθησε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σριναγκάρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Αν και η εταιρεία δεν διευκρίνισε το εύρος της ζημιάς, φωτογραφίες του αεροσκάφους δείχνουν μεγάλη τρύπα στη μύτη του αεροπλάνου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X καταγράφει στιγμές έντονου πανικού, με το αεροσκάφος να τραντάζεται από την αναταραχή και φωνές επιβατών και παιδιών να ακούγονται έντονα.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q