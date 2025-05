Υπάρχει λόγος που βαριέσαι να πας γυμναστήριο: Δεν φταις εσύ, το λέει η επιστήμη

Μήπως τελικά ο καναπές δεν είναι εχθρός της γυμναστικής αλλά προϊόν… ανθρώπινης εξέλιξης;

Αν έχεις κάνει κι εσύ τη γνωστή συμφωνία «ξεκινάω γυμναστήριο από Δευτέρα» αλλά τελικά βρίσκεσαι κάθε Δευτέρα να κοιτάς το ταβάνι ή να απολαμβάνεις την άνεση του καναπέ σου, σου έχουμε νέα: δεν φταις εσύ. Φταίει η εξέλιξη.

Ο Daniel Lieberman, καθηγητής στο Harvard, στο βιβλίο του με τίτλο «Exercised: Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding» επισημαίνει ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν έχει φτιαχτεί για να αγαπάει τη γυμναστική. Αντιθέτως, έχει μάθει να αποφεύγει κάθε σπατάλη ενέργειας που δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την επιβίωση.

Δηλαδή, το σώμα σου δεν έχει πρόβλημα να τρέξει μαραθώνιο αν το κυνηγάει μια τίγρης για παράδειγμα. Αλλά να πας οικειοθελώς για spinning στις 7 το πρωί; Αυτό δεν το ήθελε με τίποτα.

Είναι πολύ απλό. Σκέψου τους προγόνους μας. Περπατούσαν και έτρεχαν μόνο όταν έπρεπε να βρουν φαγητό ή να γλιτώσουν απ' το να γίνουν οι ίδιοι φαγητό. Κανείς τους δεν πήγαινε σε κάποιο σπηλιά ή ανοιχτό μέρος για να κάνει squat.

Και τώρα το fun twist. Ο Lieberman δεν λέει να μην ασκείσαι. Σε καμία περίπτωση. Λέει απλώς ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μη θες να το κάνεις. Άρα την επόμενη φορά που κάποιος σε πει τεμπέλη, μπορείς να απαντήσεις με στόμφο: «Δεν είμαι τεμπέλη. Είμαι απλά πιστός στην ανθρώπινη φύση μου».