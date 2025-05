Oι System Of A Down έπαθαν πλάκα με αυτό που βίωσαν στη Βραζιλία (vid)

Ένα τρελό τετραήμερο βίωσαν οι System Of A Down στην Βραζιλία, όπου βρέθηκαν σε τρεις πόλεις στο πλαίσιο της φετινής τους περιοδείας.

Σε μια από αυτές τις συναυλίες, ο 49χρονος κιθαρίστας της ιδιαίτερα δημοφιλούς και επιτυχημένης μπάντας, Daron Malakian, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, βλέποντας πλάνα από το drone.

Η τρέλα αυτή των fans τους δημιούργησε καταπληκτικές εικόνες τις οποίες μοιράστηκε στα social media, με το εξής μήνυμα: «Αυτή δεν είναι εμπόλεμη ζώνη, δεν είναι εξέγερση, είναι συναυλία των System Of A Down στη Βραζιλία!!!!!!!».

Οι System of a Down θα συνεχίσουν την περιοδεία τους στην αμερικάνικη ήπειρο. Η μπάντα, η οποία επέστρεψε μετά από μια δεκαετία στη Νότια Αμερική για επτά συναυλίες, θα συνεχίσει το καλοκαίρι με ακόμα έξι εμφανίσεις σε ΗΠΑ και Καναδά.

24/4 Bogota, CO @ Estadio Nemesio Camacho El Campin

27/4 Lima, PE @ Estadio Nacional

30/4 Santiago, CL @ Parque Estadio Nacional

3/5 Buenos Aires, AR @ Estadio Velez Sarsfield

6/5 Curitiba, BR @ Estadio Couto Pereira

8/5 Rio de Janeiro, BR @ Estadio Nilton Santon

10/5 São Paulo, BR @ Allianz Parque

11/5 São Paulo, BR @ Allianz Parque

27/8 East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

28/8 East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

31/8 Chicago, IL @ Soldier Field

1/9 Chicago, IL @ Soldier Field

3/9 Toronto, ON @ Rogers Stadium

5/9 Toronto, ON @ Rogers Stadium

“If you notice, we don’t have pyro on the stage… but our fans bring the fucking fire.” - @DaronMalakian



