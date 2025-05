Δύο νεκροί από πρόσκρουση ιστιοφόρου του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη γέφυρα του Μπρούκλιν (vid)

Ένα εκπαιδευτικό ιστιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού συγκρούστηκε με τη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, το πλοίο φαίνεται να πλησιάζει τη γέφυρα με τα πανιά ανοιχτά και τα ιστία του να προσκρούουν στο κάτω μέρος της.

Περαστικοί που βρίσκονταν στις όχθες του Ιστ Ρίβερ παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το φωταγωγημένο πλοίο Cuauhtémoc να κατευθύνεται προς τη γέφυρα, η οποία αποδείχθηκε πολύ χαμηλή για να περάσει με ασφάλεια από κάτω.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού επιβεβαίωσε πως συνολικά 22 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά – οι δύο από αυτούς υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους. Όλοι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν πάνω στο σκάφος, ενώ διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το CNN, το ιστιοφόρο βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή και μετέφερε συνολικά 277 επιβαίνοντες. Σε βίντεο διακρίνονται μέλη του πληρώματος με λευκές στολές να κρέμονται από τα ιστία, ενώ κόσμος στην προκυμαία απομακρύνεται έντρομος, καθώς το σκάφος πλησιάζει επικίνδυνα τη γέφυρα.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού ανακοίνωσε ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έπεσε στο νερό, και έτσι δεν κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια επιχείρησης διάσωσης.

Massive ship with Mexican flags just hit the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/hlZjMLa982

In an absolutely stunning modern metaphor a ship blaring Mexican music and flying a massive Mexican flag just got destroyed by the Brooklyn bridge.



Can’t make it uppic.twitter.com/AUJy0q3oFB