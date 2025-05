Η τρομακτική πάθηση που έβγαλε νεαρός μετά από υπερβολικό Gaming (vid)

Σοκάρει η περίπτωση 25χρονου που ανέπτυξε Dropped Head Syndrome μετά από χρόνια υπερβολικού gaming στο κινητό. Δες τι αποκάλυψαν οι γιατροί.

Ένα σοκαριστικό ιατρικό περιστατικό από την Ιαπωνία φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης smartphone, ειδικά σε νεαρές ηλικίες.

Το Dropped Head Syndrome, γνωστό και ως floppy head syndrome, είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση, κατά την οποία οι μύες του αυχένα εξασθενούν τόσο πολύ, ώστε το κεφάλι δεν μπορεί να κρατηθεί όρθιο.

Συνήθως σχετίζεται με νευρομυϊκές παθήσεις, αλλά πλέον εμφανίζεται και ως αποτέλεσμα κακής στάσης σώματος.

Ο 25χρονος από την Ιαπωνία είχε περάσει χρόνια σε απομόνωση, λόγω σοβαρού εκφοβισμού στην εφηβεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περνούσε δεκάδες ώρες σκυμμένος στο κινητό του, παίζοντας παιχνίδια.

Η συνεχής πίεση στον αυχένα του είχε ως αποτέλεσμα παραμόρφωση στους σπονδύλους, δημιουργία ουλώδους ιστού και τελικά, αδυναμία να σηκώσει το κεφάλι του.

Η θεραπεία ξεκίνησε με αυχενικά κολάρα, τα οποία όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, όπου αφαίρεσαν αλλοιωμένους σπονδύλους και τοποθέτησαν μεταλλικές βίδες και ράβδους για στήριξη.

Ένα χρόνο μετά, ο ασθενής κρατάει πλέον το κεφάλι του ψηλά — κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Οι γιατροί επισημαίνουν πως η παρατεταμένη χρήση κινητού με το κεφάλι σκυμμένο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον αυχένα, ειδικά όταν συνδυάζεται με προϋπάρχουσες ευαισθησίες ή ψυχολογικές δυσκολίες.

